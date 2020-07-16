شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان» تفاجئ وحدة المتغيرات المكانية بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ اليوم جولة مفاجئة على وحـدة المتغيرات المكانية بمدينة الخانكة بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

حيث تم المرور على وحدة المتغيرات المكانية بمركز الخانكه بحضور كل من العميد خالد كشك رئيس المدينة والمهندسة رانيا هارون مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظه وممثلي شركه إيدج برو المسؤوله عن تنفيذ اعمال المنظومه وهم محمد سلامه ورجب شعبان ومحمد جمعه والمهندس أمجد إسماعيل.

وذلك للتأكد من كفاءه وجودة المنظومه الالكترونية والأجهزة المسلمة من الشركة واستيعاب العاملين الوحدات للتدريبات التي حصلوا عليها لتنفيذ مهامهم الجديدة .

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية الغرض منها إكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالتة من حيث القانونية (قانونى / تعدى) وأخيراً متابعه حالة التعديات وتتكون منظومة المتغيرات المكانية من مركز المتغيرات المكانية الرئيسي ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات ووحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والاحياء .