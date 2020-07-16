شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لـ«الشيوخ» في الإسكندرية إلى 115 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، توقيع الكشف الطبي الشامل على 38 مرشحاً جديدا لانتخابات مجلس الشيوخ أمس الأربعاء بالمستشفيات الخمس المخصصة لهذا الغرض في الإسكندرية.

وأوضح «عبدالغنى» – في تصريحات لـ«المصري اليوم»- أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 115 مرشحاً منذ فتح الباب وحتى الآن، حيث جرى تخصيص 5 مستشفيات لفحص المرشحين وهى مستشفيات العامرية العام ورأس التين العام والجمهورية العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ومستشفى القباري العام وشرق المدينة التابعتين لأمانة المراكز المتخصصة علاوة على المجلس الطبي العام بالإسكندرية مشيرًا إلى أن الفحص عبارة عن كشف طبي ظاهري يشمل الباطنة والعظام.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من الفحص الإكلينيكي يتم إخضاع المرشحين لفحص طبي للأمراض النفسية والعصبية في المجلس الطبي العام «القومسيون»، فضلاً عن أخذ 4 عينات بول ودم لكل مرشح، على أن يتم التحفظ على العينات ووضعها في شيء مغلق تماما وتم إرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة بهدف كشف تعاطي المرشح مخدرات أو مسكرات من عدمه، على أن تعود النتيجة مغلقة تماما وسرية وإذا طلب أي مرشح تظلم من النتيجة يتم إرسالها من جديدة إلى فرع آخر من فروع المعامل المركزية لتحليلها مرة أخرى لضمان الحيدة والنزاهة.

وأشار إلى أن المستشفيات الخمسة مستمرة في عملها حتى يوم 18 يوليو الجاري، لافتًا إلى أن إجراء الكشف الإكلينيكي، وسحب العينات لتحليل المخدرات يتم بالمستشفيات المحددة من الساعة ٩ صباحا وحتى ٧ مساء يوميا بما فيها الجمعة أما مواعيد الكشف بالقومسيون الطبى تتم من الساعة ١ ظهرًا حتى ٧ مساءً.

وأوضح أن إجمالي تكلفة الكشف الطبي المحددة من قبل وزارة الصحة هي ٢٨٥٠ جنيهًا، مشيرًا إلى أن المجلس الطبي العام سيقوم بإخطار المتقدمين بنتيجة الكشف الطبي خلال ٧٢ ساعة من تاريخه.

Advertisements