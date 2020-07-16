شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 34 من فيروس كورونا بمستشفيات بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ٣٤ حاله جديده من المصابين بفيروس كورونا المستجد منهم ٩ حالات من المدينه الجامعيه لعزل الحالات الايجابيه والمستقره صحيا و ٢٤ حاله مستشفى الفشن المركزى وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى عودة المتعافين الى منازلهم مشيرا الى انه ارسل تقارير عن تعافيهم الى الدكتور محمد هانىء محافظ بنى سويف بناء على أوامره لمتابعة مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ،

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى