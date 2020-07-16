شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة العشوائيات بمحيط منفذ النصر الجمركي في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، اللواء عادل الغضبان، لإزالة كافة العشوائيات والتعديات القائمة في محيط منطقة منفذ النصر الجمركي الذي كان مخصصا لخروج السيارات الملاكي من المدينة الحرة.

قاد الحملة، اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة، بمشاركة حي الجنوب برئاسة احمد زغلف، شملت الحملة إزالة العشوائيات بالمنطقة تمهيدا لتوسيع الطريق ليشمل ٤ حارات لتسهيل عبور الشاحنات وسيارات النقل الثقيل بسهولة وتوفير السيولة المرورية لحركة الشاحنات منذ خروجها من الميناء بعد التطوير الجاري بشارع عزمي وصولا لمنفذ النصر.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن أعمال التطوير لمحور عبور الشاحنات من الميناء وحتى الخروج من المنافذ الجمركية تعد إحدى حلقات التطوير التي تشهدها المحافظة موخرا لخلق محاور مرورية متعددة لجميع أنواع السيارات مما أدى إلى القضاء على التكدس والازدحام في الطرق الرئيسية في قلب المدينة وتوفير السيولة المرورية في جميع المحاور الداخلية على مستوى المحافظة وحتى نقطة التماس بينها وبين الطرق الدولية السريعة المحيطة بالمحافظة.