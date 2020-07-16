شيخ قبيلة المغاربة: نفوض مصر بالدخول لليبيا عندما تقتضي الضرورة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال شيخ قبيلة المغاربة الشيخ صالح الاطيوش إننا نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري بالدخول لليبيا عندما تقتضي الضرورة.
وأضاف خلال لقاء وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية، الرئيس المصري أن المنطقة الغربية من ليبيا محتلة بالكامل من قبل تركيا.
وأردف الاطيوش: لن نخشى أي اعتداء أو تهديد لان مصر تقف معنا مشيرا إلى المجهودات التي يبذلها الجانب المصري لحل الأزمة الليبية.
وأكد السيسي أن مصر لن تدخل ليبيا إلا بطلب من شعبها وستخرج منها بأمر منه مضيفا لن نرضى سوى باستقرار ليبيا والخطوط الحمراء التي أعلناها هي دعوة للسلام في ليبيا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تجاوز لهذا الخطوط فمصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحويلها لبؤرة للإرهاب.
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