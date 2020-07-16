شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مستعدون لتدريب الشباب الليبي لبناء جيش وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد مصر لاستقبال أبناء الشعب الليبي بالكليات العسكرية المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الخميس، بمشايخ والقبائل الليبية، أن مصر جاهزة تماما لذلك، ولتجهيز نواة للجيش الوطني الليبي.

وأكد الرئيس السيسي، أنه حينما يتم بناء الجيش على أساس الانتماء الوطني وليس على عقائد دينية.