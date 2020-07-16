شكرا لقرائتكم خبر عن 3 كليات جديدة بجامعة جنوب الوادي تستقبل الطلاب في العام الدراسي المقبل بقنا والغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن ثلاث كليات جديدة تابعة للجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل وسيتم إدراجها في مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة.

واوضح «غرباوي» أن الكليات الجديدة الالسن والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة بالاضافة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بقنا.

وشهد فرع الجامعة بالغردقة زيارة لجنة رئاسية لتفقد جاهزية كلية الألسن بالغردقة بالإمكانيات المادية والبشرية استعدادا لافتتاحها في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١،وضمت اللجنة عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من الكلية الفنية العسكرية وعضو من المجلس الاعلي للجامعات ورافقها الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربية والمشرف على مشروعات الجامعة بالغردقة.والدكتور اشرف محمود القائم بأعمال عميد كلية الالسن بالغردقة

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها لوزير التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات لاصدار قرار بالموافقة على فتح الكلية العام الدراسي المقبل.

وأشار دكتور محفوظ عبدالستار في تصريح صحفي اليوم أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة ٥٠٠ فدان تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والالسن على مساحة ٩٢٠٠ متر بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه على أحدث طراز السلامة المهنية وتشمل المباني ١٢ معمل و١٤ قاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه.

وأضاف عبدالستار أنه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

Advertisements

كانت محافظة البحر الاحمر قد خصصت 500 فدان لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة، ودخلت الإنشاءات مرحلة اللمسات الأخيرة حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات لكلية الألسن، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد جاهزية كلية الألسن بالغردقة

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد جاهزية كلية الألسن بالغردقة