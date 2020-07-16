شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة أى تهديد للأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحرك يهدد الأمن القومي العربي، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

السيسى: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحرك يهدد الأمن القومي العربي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

التعليم: 17 أكتوبر بداية العام الدراسى الجديد.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

ترأس الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 -2021، الذى سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

أمين الأمم المتحدة محذرًا: تطعيمات الأطفال قد تنخفض لأول مرة بسبب كورونا

حذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من انخفاض معدلات التطعيم بسبب الاضطرابات الناجمة في العالم بسبب أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم، "للمرة الأولى منذ 28 عامًا ، يمكن أن تنخفض معدلات التطعيم العالمية بسبب اضطرابات COVID19 ، لا يمكننا ترك الأطفال عرضة للأمراض. يجب أن تستمر برامج التطعيم".

الهند تعزل أكثر من 125 مليون شخص بسبب تفشى فيروس كورونا

عزلت الهند أكثر من 125 مليون شخص بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أكبر عملية عزل بالتاريخ، فيما واصل الفيروس تفشيه واستدعى إعادة فرض قيود العزل في دول العالم.

فورين بوليسى: جيل الشباب فى تركيا يتحول ضد أردوغان وقد يهزمه فى النهاية

قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية إن جيل الشباب فى تركيا بدأ يتحول ضد رئيسها رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه برغم محاولات الأخير تشكيل جيل جديد من الأتباع المتدينين، فإن الشباب يمكن أن يتسبب فى هزيمته فى النهاية.

صور.. طائرة استكشاف "ريسك واى" تبحث عن جثمان نور ببلطيم

يشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عمليات بحث مكثفة عن جثمان الطالب الجامعي نور، بطائرة استكشاف "ريسك واي"، لمسح شواطئ مصيف بلطيم بشكل أكثر اتساعا.

هل ينتقل فيروس كورونا من لبن الأم للطفل أثناء الرضاعة الطبيعية؟ الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان في انفوجراف عبر الصفحة الرسمية لها على فيس بوك عن مدى إمكانية انتقال فيروس كورونا من لبن الأم إلى الطفل أثناء عملية الرضاعة، وقالت إن لبن الأم مهم لتقوية مناعة الطفل لأنه يحتوى على أجسام مناعية.

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دعم المليشيات لا يتوقف.. طائرة شحن عسكرية تركية تهبط فى قاعدة الوطية الليبية

فى موقف جديد يؤكد دعم تركيا المليشيات والجماعات الإرهابية داخل ليبيا لا يتوقف، أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، طائرة شحن عسكرية تركية تهبط في قاعدة الوطية.

بالأسماء.. قراران جمهوريان بتعيين رؤساء محاكم استئناف ومندوبين بمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 393 لسنة 2020 بتعيين بعض المستشارين رؤساء محاكم استئناف.

صور مرشحى قوائم تحالف من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ

حرص مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر عن القاهرة وشمال ووسط الدلتا على التقاط الصور التذكارية لتجمعهم الأول عقب الإعلان عن تشكيل القائمة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

المثلوثى يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسميا

أكد مصدر مقرب من التونسى حمزة المثلوثى لاعب الصفاقسى التونسى أن الأخير يدرس زيارة معسكر الزمالك المقام حالياً فى برج العرب، وذلك قبل مغادرته القاهرة، حيث يتواجد المثلوثى فى مصر منذ أمس لإتمام انتقاله للزمالك، حسبما أكدت تقارير تونسية، وأضاف المصدر أن المثلوثى سيزور المعسكر للتعرف على زملائه الجدد وكذلك لزيارة صديقه فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك والمنتخب التونسي.

محمد وحيد: "كتاليست" ستكون أضخم مصنع لرواد الأعمال وأهم منصة استثمار فى مصر

قال رائد الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن البرامج والمشروعات التى أعدتها "كتاليست" فى مجال الاقتصاد الرقمى والتوظيف المستقل ستجعلها أكبر مصنع لرواد الأعمال وأهم منصة للاستثمار بمصر فى غضون سنوات قليلة.

السعودية تسجل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4574 حالة شفاء

أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و45 حالة وفاة بالفيروس، إضافة إلى تسجيل 4574 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وذلك خلال 24 ساعة.

وكيل الازهر يعلن النتائج العشوائية للثانوية: الفيزياء 91.8% والجغرافيا 92.8%

كشف الشيخ صالح عباس ،وكيل الأزهر الشريف، نسب النجاح بالعينات العشوائية لمواد الشهادة الثانوية الأزهرية، وفيما يخص القسم العلمى فقد بلغت نسبة النجاح بمادة الفقه للقسم 89.8% ، ومادة القرآن الكريم 92.5% ، ومادة الحديث 95.8%. ، ومادة الفيزياء 91.2%.

ولى عهد البحرين يؤكد أهمية استمرار تعزيز التعاون مع إيطاليا

أكد ولى عهد البحرين، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية استمرار تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين بلاده وإيطاليا على كافة المستويات لمواصلة البناء على ما تحقق وفتح آفاق أوسع لمزيد من التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.