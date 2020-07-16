البيئة تستعد لموسم السحابة السوداء بلقاء متعهدي جمع الأرز بالغربية وكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا، اجتماعا موسعا مع المتعهدين أصحاب مواقع تجميع قش الأرز وأعضاء لجنتي المواقع والمعدات من الفرع لمناقشة آلية العمل خلال المنظومة من تلقي طلبات الشباب لفتح مواقع جديدة للعمل بمجال مشروع جمع وكبس وفرم قش الأرز وبيعه كسماد عضوي.

وناقش الاجتماع تأجير المعدات التي تقدمها وزارة البيئة بإيجار رمزي للشباب من أصحاب المواقع كدعم لهؤلاء الشباب، حيث تلقى الفرع 52 طلبا لفتح مواقع جديدة بمحافظتي الغربية بواقع 14 موقعا ومحافظة كفرالشيخ بعدد 38 موقعا، ويجري دراسة هذه الطلبات ومعاينة المواقع وفقا للاشتراطات المنظمة لهذا الشأن، والتنسيق والتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاختيار مواقع مناسبة قريبة من المساحات المنزرعة بالأرز.

وفي سياق متصل، تمت الاستجابة لشكوى مواطني قرية محلة روح بمدينة طنطا عن التضرر من إحدى الورش بالقرية، وجرى تشكيل لجنة من التفتيش البيئي ومعمل الفرع الإقليمي بوسط الدلتا والتوجه إلى المنشأة محل الشكوى وعمل القياسات اللازمة وذلك للتأكد من عدم وجود أي ملوثات ناتجة عن العملية الصناعية بهذه المنشأة، وأنها ملتزمة بيئيا بجميع الأوضاع البيئية ومتوافقة مع الاشتراطات والقوانين البيئية.