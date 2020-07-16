الوطنية للإعلام: صرف 3 أشهر من علاوة 2017 مع مرتب يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه الهيئة برئاسة حسين زين تعمل على توفير المبالغ اللازمة لصرف العلاوات المتجمدة.

وأعلنت الهيئة، عن صرف 3 أشهر من علاوة 2017 لجميع العاملين بها، على أن يتم الصرف مع مرتب يوليو الجاري.

وتبلغ تكلفة صرف هذه العلاوات ما يزيد على تسعة ملايين جنيه تم توفيرها من خلال التمويل الذاتي للهيئة.

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