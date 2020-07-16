سننصركم وتدخلنا يغير المشهد سريعا.. 20 رسالة من السيسي بشأن أزمة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، اليوم الخميس، العديد من الرسائل الحاسمة بشأن الأزمة الليبية وحماية الأمن القومي للبلاد.

ويرصد الخليج 365 20 رسالة للرئيس السيسي اليوم في النقاط التالية:

1- مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديداً مباشراً قوياً للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.

2- حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين.

3- الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

4- الخطوط الحمراء التي تم إعلانها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.

5- العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تمتد على مر التاريخ ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها

6- دفاع مصر عن ليبيا والعكس صحيح لهو التزام ناتج عن حالة التكاتف الوطني بين البلدين.

7- الفوضى عندما تدخل البلاد لن تخرج إلا بالمخلصين منها، ومصر تتمنى كل الخير والسلام والتعمير لليبيا.

8- مشايخ ليبيا هم من يحددون مصير ليبيا لأنها بالنسبة لمصر هي الدولة التي تخلو من الميليشيات.

9- مصر لا تحتاج أي شيء من ليبيا بل هي تحتاج أن تكون ليبيا مستقرة.

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10- لن نسمح للميليشيات بالاقتراب من مصر، وخط سرت الجفرة دعوة للسلام ومنعا للقتال.

11- مصر لو دخلت ليبيا ستدخل بطلب من أهلها وستخرج بأمر منهم، لأننا نستهدف استقرار ليبيا وبدء مرحلة جديدة لنبذ العنف.

12- مبادرة القاهرة هدفها فتح مسارات بدأت من قبل.

13- لا نريد تقسيم ليبيا بل نريدها موحدة مستقرة.

14- نحن على استعداد لتدريب الشباب الليبي لبناء جيش وطني.

15- الجيش المصري جيش رشيد للدفاع وليس للغزو.

16- الوطنية فقط عقيدة الجيش المصري دون أي اعتبارات دينية أو عرقية.

17- سنطلب موافقة البرلمان المصري على دخول ليبيا.

18- إن تنتصروا بنا فسننصركم.

19- مصر إذا قررت التدخل في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم.

20- عدم التدخل سابقاً احتراماً لمشاعر الليبيين.