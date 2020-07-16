"الإنجيلية" تساهم في دعم الأطقم الطبية في بني سويف لمواجهة كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في إطلاق عدة مبادرات لدعم جهود محافظة بني سويف في مواجهة تداعيات أزمة كورونا على عدة مستويات.

ونفذ منتدى حوار الثقافات بوحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية، مبادرة بعنوان "ها نعدي الصعب" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا بمحافظة بني سويف، وتهدف إلى تأكيد قيم المواطنة والتضامن الاجتماعي وقت الأزمات بالشراكة مع بيت العائلة المصرية، لتقديم نموذج للتضامن في مواجهة الأزمة.

وتشمل المبادرة أنشطة للتوعية ومشاركة الشباب المتطوع في رسم جداريات تدعم قيم المواطنة والمشاركة وقت الأزمات، ودعم 220 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمواد مطهرة للوقاية ضد فيروس كورونا.

وشاركت الطائفة بمبادرة "سفراء السلام ببني سويف" بالتعاون مع مديرية الشباب وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، والتي تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز مفاهيم السلام المجتمعي والمواطنة الفاعلة، من خلال إطلاق حملات يشارك فيها الشباب من خلال Social media ومنصاتvideo conference مثل zoom , Microsoft Team، حيث يتم توجيه رسائل إيجابية ومسابقات حول مفاهيم المواطنة الصالحة والسلام.

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وشارك وتفاعل في الحملة أكثر من 1500 شاب وشابة، مع العمل على تطبيق مفاهيم المواطنة والتماسك المجتمعي من خلال انطلاقهم لتوعية 200 أسرة بقريتي الحمام والمنصورة بمركز ناصر – بني سويف وتوزيع 200 شنطة تشمل موادًا مطهرة وصابون وكلور وكمامات ومطبوعات للتوعية والتأكيد على قيم التماسك المجتمعي.

كما شاركت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لتمكين ومساعدة المجتمعات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال إطلاق مبادرة "نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا"، ومبادرة "شكرًا للأطباء وفرق العمل الطبية" لدعم الطواقم الطبية بمستشفيات المحافظة، من خلال المساهمة بـ33 بدلة وقاية، و2500 ماسك، و7600 جوانتي، و133 زجاجة كحول 70%.

وشارك في إطلاق المبادرات اليوم بمقر مديرية الصحة ببني سويف، كل من نائب محافظ بني سويف بلال حبشي، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن ببني سويف، ونيرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف، ومحمد سعد، مدير عام إعلام شمال الصعيد، وممثل مديرية الصحة ببني سويف.

كما شارك من أعضاء المبادرات الشيخ حسن عبدالرسول، أمين عام بيت العائلة وكبير أئمة بوزارة الأوقاف، والقس نجاح كريم، راعي الكنيسة الإنجيلية ببا وأمين صندوق بيت العائلة، بحضور قيادات الهيئة ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، وهبة يسري، مدير البرامج بوحدة الحوار، وسوزان صديقي، مدير المواقع التنموية بالصعيد.