ضبط فني دش يدير شبكتي توزيع قنوات مشفرة وإنترنت ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت الأجهزة الأمنية على فني دش ببولاق الدكرور؛ لاتهامه بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة توزيع القنوات الفضائية المشفرة. التحريات أثبتت أن المتهم يدير شبكة لإعادة توزيع الإنترنت على المشتركين مقابل اشتراك شهرى، وذلك بإجمالي 250 مشتركا بالشبكتين بدون ترخيص من الجهات المعنية. وأمكن ضبط 3 أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة، 7 مكبرات إشارة لتقوية إعادة البث وجهازي راوتر "موزع إنترنت" و مقوي إشارة وكابل إنترنت. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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