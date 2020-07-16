تفحم ميكروباص بشارع العشرين ونجاة السائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، يبرهن المصريون على شهامتهم وقد الشدائد، أهالي حي فيصل غرب محافظة الجيزة، شاركوا في إخماد حريق التهم سيارة ميكروباص بشارع العشرين دون خسائر في الأرواح.

فور اندلاع الحريق في السيارة، ترد السائق عجلة القيادة قبل لحظات من تفاقم الأمور. أهالي شارع العشرين أسرعوا لنجدة قائد السيارة، حمل كل منهم طفاية حريق لإخماد النيران.

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رغم ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة، لم يتردد أصحاب المحلات المحيطة وقائدو السيارات في تقديم يد العون، شارك الجميع في عملية الإطفاء دون انتظار وصول قوات الحماية المدنية.

جهود الأهالي كُللت بالنجاح، وأمكن السيطرة على الحريق الذي تسبب في تفحم السيارة دون خسائر في الأرواح.

وتعد تلك الواقعة صورة مكررة لما وقع أمس الأربعاء بطريق الواحات، لدى إنقاذ الأهالي سيدة وابنتها من الموت فور اندلاع حريق في سيارتها الملاكي.