خيانة خادمة ودهاء مجرم.. كواليس مقتل "عجوز الهرم" مهشمة الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضائقة مالية ألمت بمسجل خطر، وجد ضالته في حديث زوجته عن ثراء مخدومتها العجوز التي تقيم بمفردها في شقة بهضبة الأهرام، فأعد خطة شيطانية لسرقتها إلا ان الأمر انتهى بجريمة قتل تكشفت ملابساتها أمام رجال المباحث بفضل كاميرات المراقبة.

بلاغ ورد إلى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة ربة منزل في الثمانينات من العمر داخل شقتها.

جثة عجوز مهشمة الرأس، ترتدي ملابسها، مسجاة على أرضية الصالة هكذا سجلت معاينة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم هشام بهجت وكيل الفرقة.

فريق بحث ترأسه العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، عكف على فحص المترددين على المجني عليها، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة والتي كانت طرف الخيط لتحديد هوية الجاني.

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منذ فترة ليست بالطويلة، لاحظ جيران العجوز تردد سيدة عليها علموا منها أنها خادمة تساعدها في الأعمال المنزلية وقضاء احتياجات النزل لاسيما تقدمها في العمر ومعاناتها من آلام في القدم.

تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى ان وراء ارتكاب الواقعة الخادمة وزوجها صاحب السجل الإجرامي بدافع السرقة، إذ رصدتهما كاميرات المراقبة في وقت متزامن لوقوع الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد إسلام السيد والنقيب مصطفى لاشين معاونا مباحث الهرم، من ضبط المشتبه بهما، اللذان حاولا إنكار تورطهما حتى واجهما ضباط المباحث بأدلة قاطعة أيقنا أمامها بأنه لا مفر من الاعتراف بما اقترفته أيدهما.

كشفت الخادمة عن حيلتها للانقضاض على الفريسة سهلة المنال "قولت لها جوزي شغال عند دكتور كويس هييجي يشوف موضوع رجلك" لافتة إلى أنها يوم الواقعة صعدت إلى الشقة وأخذت تباشر أعمال المنزل بشكل طبيعي ولحق بها زوجها الذي عاجل الضحية بضربها على رأسها بقطعة حديدية ثم كتم أنفاسها خشية استغاثتها بالجيران وفضح أمرهما.

الزوجان استوليا على 3 قطع مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، وأرشدا عن مكان تصريفها. واقتادت قوة من القسم المتهمين إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية بعد عرضهما على النيابة العامة.