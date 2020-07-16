محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وسامح عيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1304) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 1,450 طن سلع غذائية "فيليه دواجن – هياكل دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي. Advertisements كما ضبطت الحملات، مالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين، لحيازته ( 3,070 طن "سكر حر") منتج منتهي – وتحت التعبئة مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. ونجحت الحملات في ضبط مالك محل "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 2طن زيت طعام ) معبأ داخل تنكات بدون أي بيانات – مجهول المصدر ، تمهيداً لإعادة تعبئته بداخل عبوات جديدة وطرحه للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها 6 أطنان سلع غذائية.. شرطة التموين تضبط 1300 قضية في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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