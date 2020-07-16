أخبار مصر | العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني، بمقر أعضاء البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، مع السيد ROBERT HORVAT رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، وذلك في إطار اللقاءات الرسمية والمهنية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية لدولة أوكرانيا

شهد اللقاء السفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا وعدد من أعضاء الجمعية وبعض رؤساء الجمعيات والشركات السياحية الأوكرانية البارزة، وأعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

وفي بداية اللقاء تقدم ROBERT HORVAT رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، باعتذاره لاستقبال وزير السياحة والآثار بمبنى أعضاء البرلمان الأوكراني وليس في مبنى البرلمان ذاته وذلك نظرا لغلقه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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كما وجه رئيس الجمعية الشكر لوزير السياحة والآثار المصري على حرصه على زيارة أوكرانيا، وتم خلال اللقاء، بحث سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وأوكرانيا في مجالات متعددة.

ومن ناحيته، أشار الدكتور خالد العناني على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات التي تربط بين دولتي مصر وأوكرانيا، مشيرا الي التعاون المستمر بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة مجال السياحة، ولافتا إلى أن السياحة هي أحد أهم الجسور والروافد الفعالة للتواصل الثقافي والاجتماعي بين أبناء الشعوب.

وأضاف الوزير أن رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا كانت من أولى الرحلات التي استقبلتها مصر في أول أيام استئناف الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء أوائل يوليو الجاري، مما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى حرص الشعب الأوكراني على زيارة المنتجعات السياحية المصرية.

والجدير بالذكر أنه قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليهما اعتبارا من أول يوليو الجاري 41 رحلة طيران من بينهم 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة طيران إلى الغردقة.