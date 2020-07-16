أخبار مصر | اتفاق مصري سعودي بشأن المسلحين الأجانب في ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتفاق مصري سعودي بشأن المسلحين الأجانب في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مجالات التعاون الثنائي وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما صرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الذي أكد على أن الاتصال تضمن تأكيد الجانبين على التضامن والدعم المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وشدد الوزيران، على أن التحديات الجسام التي تواجه المنطقة تستوجب بالفعل مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين أكدا على أهمية التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وتمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، حيث أعربا عن رفضهما للتدخلات الخارجية التي تسهم في انتشار المليشيات المسلحة وضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب، وبما يدعم مساعي التسوية السياسية للأزمة استنادًا إلى إعلان القاهرة وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين.

كما تناول الاتصال استعراض مواقف البلدين إزاء أهم مستجدات المشهد الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا.