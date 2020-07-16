شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق مرسي علم تستقبل أول أفواج السياحة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت فنادق مرسى علم، اليوم الخميس، أول الأفواج السياحية الداخلية بعد توقف دام أربعة شهور، تزامنا مع وصول أول طائرة قادمة من سويسرا وعلى متنها ٢٥ سائحًا، وذلك مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية، بالإضافة إلى توافد عدد من المصريين من نزلاء السياحة الداخلية لأول مرة في مرسى علم منذ جائحة كورونا.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية، أن فنادق مرسى علم استقبلت اليوم أول أفواج نزلاء السياحة الداخلية بعد توقف دام لأكثر من أربعة شهور تزامنا مع حصول الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بنسبة ٥٠٪ بفنادق البحر الأحمر طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لدى وصولهم وقياس درجة الحرارة لهم وتعقيمهم وتعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية والتنبيه عليهم بالإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي بالفندق.

وأكد «عثمان» على تخصيص دور كامل بالفندق للعزل في حالة إصابة أحد من النزلاء بمرافقة طاقم طبي متخصص لمتابعة نزلاء الفنادق.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أن فرق طبية قامت بالإجراءات الاحترازية بمطار مرسي علم وتم توقيع الكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للفحص الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكورونا.