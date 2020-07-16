شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أحزاب جديدة تتفق على خوض انتخابات الشيوخ تحت مسمى «القائمة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتفق 5 أحزاب سياسية على خوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهم أحزاب صوت الشعب، وحراس الثورة والمستقلين الجدد والنصر ومصر القومى، المقرر انطلاقها أغسطس المقبل، بقائمة انتخابية وطنية موحدة على مستوى الجمهورية، واتفقت على التنسيق في المحافظات عـــلى مســـــتوى المقــــــاعد الفردية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن القائمة تسمى قائمة «تحالف القائمة المصرية»، وتضم أيضا وزراء ومحافظين سابقين وشخصيات عامة، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن القائمة غدا.
وكان الدكتور حسنى صادق عن حزب صوت الشعب وأمين إعلام الحزب على مستوى الجمهورية واللواء مصطفى عبدالرحيم مستشار رئيس حزب صوت الشعب، تقدما باوراقهما إلى لجنة الكشف الطبى ببنى سويف لانهاء اجراءات الكشف الطبى، تمهيدا لضمهما إلى قائمة تحالف القائمة المصرية.
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