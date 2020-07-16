شكرا لقرائتكم خبر عن نائب في طلب إحاطة يكشف تسريح 36 ألف متعاقد بسبب مسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عبدالرحمن برعى، عضو مجلس النواب عن مركز وبندر بنى سويف، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم والمالية بخصوص (مسابقة العقود المؤقتة الأخيرة (120 ألف معلم) وتسريح 36 ألف معلم متعاقد، وتضمن طلب الاحاطة عدد المعلمين المحالين للمعاش بلغ حوالى 30000 معلم وعدد المعلمين الحاصلين على اجازه بدون مرتب بلغ 57000 معلم في العام 2019/2020وان عدد الفصول التي تم انشائها حتى العام المالي الحالي 68150 فصل جديد وعدد المعلمين المطلوبين لتشغيل الفصول الجديدة 136 ألف معلم تقريبا.

وأضاف أنه في يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة أعلن الوزير عن المسابقة، وقال إن العجز في المعلمين يقدر ب 320 ألف معلم وستستعين الوزارة ب 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام ويتم تقديم الأوراق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية بدون تدخل لأي عنصر بشري وبناء علية تم تسريح عدد 36 ألف معلم كان قد سبق التعاقد معهم قبل هذا التاريخ بشهرين ليس إلا.

وقال النائب انه تقدم ألاف المعلمين للعمل وتكبدوا مبالغ كبيرة في انهاء الأوراق المطلوبة للتقديم مشيرا إلى أن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ مليار 600 مليون جنية كرواتب لعدد 120 ألف معلم وبناء على ما تقدم يتضح انه بالرغم من العجز الصارخ بالمعلمين وكذلك الكم الكبير من المعلمين المحالين على المعاش الذي يقارب العجز الموجود بالمعلمين ولــــذا أطالب بسرعة استكمال مسابقة تعيين 120الف معلم وعودة ال(٣٦ ألف معلم) الذين تم تسريحهم بعد تعاقدهم بشهرين فقط ( علما بأن ميزانيه التعليم هذا العام ذادت أكثر من 20مليار جنية وتعيين المعلمين يحتاج مليار و600 مليون جنيه فقط ).