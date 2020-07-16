شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب»: إصلاح محور 26 يوليو خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن السيول غير المسبوقة التى حدثت فى شهر مارس الماضى، أثرت بشكل كبير على بعض أجزاء محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، وأن الشركة تعمل على إصلاح الأضرار التى لحقت بالطريق بطول 210 متر طولي فى الإتجاهين.

وأضاف صلاح أن الأمر استدعى عمل دراسة بواسطة استشارى المشروع لإيجاد أفضل الطرق لإصلاحه بطريقة علمية تضمن عدم تأثر الطريق من أى سيول فى المستقبل، مشيرا إلى أنه تم عمل جسات استكشافية أظهرت وجود تربة عبارة عن كسر بازلت بردم المحور بارتفاع 17 متر مما تطلب تنفيذ بلاطة خرسانية، كحل دائم للطريق وذلك بمسطح 2400 متر مربع محملة على 44 خازوق بطول 32 متر للواحد وبقطر متر.

وأشار صلاح إلي أن تنفيذ تلك المهمة كانت بمثابة عملية صعبة و دقيقة فى ظل عدم إمكانية غلق الطريق، وأن المشروع واجه عدة تحديات من بينها عدم تحمل التربة لوزن ماكينة الخوازيق الذى يبلغ 118 طن، حيث تم الإستعانة بإحدى الماكينات بوزن 85 طن، وقامت الشركة من خلالها أولا بتنفيذ الخازوق بمنتصف الطريق، والماكينة في وضع موازي للطريق ثم قامت بتنفيذ الخازوق المجاور للميل والماكينة، بوضع عمودي على الطريق ومرتكزة على الخازوق السابق تنفيذه ليتحمل وزن الماكينة، حيث لا يتسع الطريق للمناورة بأكثر من ماكينة واحدة وونش وسيارات الخرسانة لذا فإن أقصى معدل يمكن تنفيذه هو 2 خازوق خلال اليوم.

وأكد المهندس محسن صلاح أن الشركة سوف تنتهى بعد أسبوعين من تنفيذ المشروع وفتح الطريق بالكامل وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بمحافظة الجيزة.

يذكر أن شركة المقاولون العرب كانت قد إنتهت من إصلاح أحد القطاعات المتضررة فى شهر مايو الماضي و تم فتح الإتجاه من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان بعد أن تم إزالة طبقات الأسفلت و التربة أسفلها وتم إعادة الردم على طبقات طبقا للمواصفات الفنية و استخدام الجزء المنتهى فى عمل التحويلة المرورية.

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