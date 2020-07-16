شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 18 رحلة جوية لنقل 3500 راكب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن رحلاتها المتوقعة الخميس، سيصل إلى 18 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «لندن- الكويت- أثينا- ميلانو- باريس- نيويورك- عنتيبي- فرانكفورت- بروكسل- البحرين- بيروت- بانكوك- الشارقة- أديس أبابا» ورحلتين جويتين إلى كل من «دبي وأبوظبي» بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى كل من «جدة والمدينة المنورة والرياض» وذلك لنقل ما يقرب من 3500 راكب.

وتتخذ سلطات المطارات جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.