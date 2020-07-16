شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد مرشحي الشيوخ بالقليوبية إلى ٥١ في سادس أيام التقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى ٥١ مرشحا مع غلق باب الترشيح في اليوم السادس للتقدم بالاوراق بمحكمة بنها الإبتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة بينهم ٣ أطباء وضابط قوات مسلحة «سابق» ومرشح لحزب حماة وطن

المرشحون الذين تقدموا اليوم هم محمود ابراهيم عودة «محامي» من الخانكة ومحمد أمام عبدالعزيز كفر العرب بنها و«الطبيب» احمد عبدالدايم عبدالحق من شبرا الخيمة و«الطبيب» ابراهيم محمد الدهشوري من الرملة بنها وحسن كامل عامر من بنها «ضابط جيش» سابق وعصام حسن من مرصفا بنها «طبيب» وسامح حامد اسماعيل من الخانكة وجميعهم مستقلين وعمرو سعد الزيني الخانكة عن حزب مستقبل وطن

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد امين عام المحكمة قد تلقت اوراق 43 مرشحا حتي امس بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي إئتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد ال6 الفردية للمحافظة

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 57 مرشحا محتملا حتي الان منهم 26 بناصر العام و16 بطوخ و14 ببنها التعليمي وواحد بالقناطر الخيرية قبيل غلق باب الكشف الطبي بالمستشفيات اليوم.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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