شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن دفعة جديدة من أسماء المضارين بسبب الحرب على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في شمال سيناء عن أسماء دفعة جديدة من أسماء أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم في مركزي العريش والشيخ زويد بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أنه تم الإعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدا لصرف التعويض المالي لكل منهم، مشيرًا إلى أن القائمة المعلنة تضمنت عدد 113 مزارعًا من الذين أضيرت مزروعاتهم في مناطق الطويل بالعريش وساحل البحر وأبورفاعي بالشيخ زويد، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف.

وأضاف مطر، أنه سيتم احتساب التعويض بواقع 100 شجرة عن الفدان الواحد كحد أقصى، على أن يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة بديوان عام المديرية خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأي تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة.

وأشار إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والنخيل والخوخ والعنب الموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب.