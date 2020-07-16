شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: شفاء 150 مريض كورونا وخروجهم من عزل الباجور منذ تحويلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عبدالبارى العجيزى المتحدث الرسمى لمديرية الصحة بالمنوفية أن اجمالى عدد مرضى الكورونا الذين غادروا مستشفى عزل الباجور عقب شفاءهم تماما بلغ 150 مريض كورونا منذ أن تم تحويله كمستشفى عزل.

وأضاف قائلا: أنه مع انخفاض أعداد مرضى الكورونا الذين يتم تجيلهم بمستشفيات المحافظة يوميا سيتم اخلاء 3مستشفيات من المخصصة لاستقبال مرضى الكورونا ونقل المرضى لعزل الباجور مشيرا إلى ان عدد المرضى المتبقى بعزل الباجور يبلغ 93 مريض، مؤكدا أنه سيتم دعم عزل الباجور بعدد من أطباء الباطنة لاحتياج المستشفى لهم.