شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم وصيانة وتشغيل المحطات المرشحة أول برنامج تدريبى «أونلاين» لـ«مياه المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، البرنامج التدريبى الأول عن بعد «تصميم وصيانة وتشغيل محطات المياه المرشحة» بمشاركة 16 شركة تابعة للشركة القابضة وعدد 47 مهندس من المهندسين الجدد.

وأكد «نجيب»، أهمية اعتماد التدريب عن بعد كوسيله اساسيه لتدريب العاملين في كافة المجالات التخصصيه، وتاكيدا للتحول الرقمى والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتى ثبت فاعليتها وأمنها على العاملين، وأهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التي تؤدى إلى رفع كفاءه العاملين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي .

وصرحت سحر الليثى مدير الإدارة العامة للتدريب، أنه تم البدء في الخطة التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب الالكترونى للعاملين بالشركه القابضة والشركات التابعة، التي تنفذها ادارة دعم ومتابعة مراكز التدريب تحت إشراف الإداره العامه للتدريب بالشركه القابضه بهدف التعامل مع الظروف الحالية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والحد من التجمعات.

ويهدف التدريب إلى رفع كفاءة وتطوير مهارات مهندسين حديثى التخرج في مجال التشغيل والصيانة