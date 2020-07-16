شكرا لقرائتكم خبر عن شروط برنامج الموضة وطباعة المنسوجات باللغة الإنجليزية بنون تطبيقية حلوان (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن برنامج الموضة وطباعة المنسوجات والذي يعد برنامج بينى يجمع بين تخصصى طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة وهذا يعد تخصص جديد ومطلوب لسوق العمل. وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة

وقالت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية أن رسالة البرنامج تتمثل في تخريج مصممين ذو قدرة تنافسية في مجال الموضة وطباعة المنسوجات متخصصين وقادرين على تطوير البحث العلمي وحل مشكلات الصناعة وتنمية المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال رؤية البرنامج حيث الريادة في التعليم والبحث العلمى في مجال الموضة وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة محليا وإقليميا.

ويهدف البرنامج إلى ابتكار تصميم طباعة المنسوجات والملابس وفقا لاتجاهات الموضة، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في الموضة وطباعة المنسوجات، وتنفيذ ومراقبة الجودة في مجال طباعة المنسوجات وصناعة الملابس، وتخطيط الانتاج والتسويق في مجال الموضة، والعمل على حل مشكلات الصناعة باستخدام البحث العلمي .

هذا وتكون الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة وتتم الدراسة بالبرنامج باللغة الإنجليزية، وتشمل متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس ببرنامج الموضة وطباعة المنسوجات:

١- يقبل البرنامج طلاب الثانوية العامة علمى علوم أو رياضة وما يعادلها من داخل أو خارج مصر بالاضافة إلى اجتياز امتحان القدرات الفنية .

٢- يجوز قبول الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى بحسب ترتيب درجاتهم أو وفقا للقواعد المقررة .

٣- يحدد مجلس إدارة البرنامج الأعداد المقبولة وامتحان القدرات الفنية للالتحاق بالبرنامج وذلك في ضوء العدد المقترح للقبول وعدد المرشحين وعدد المتقدمين للبرنامج من الطلاب المصريين والوافدين والعرض على مجلس القسم العلمى.

٤- يجوز قبول تحويل الطالب لبرنامج البكالوريوس الخاص بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان طبقا لقواعد التحويل بالكلية.

٥ مدة الدراسة ببرنامج الموضة وطباعة المنسوجات لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات جامعية بعشرة فصول دراسية .

٦- يمكن للطالب الذي يدرس مقررات لفصول صيفية إنهاء متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس قبل انتهاء الفصول العشرة بفصل واحد.

٧- الحد الأقصى للدراسة 16 فصلا دراسيا يفصل الطالب بعدها ويجوز اعادة قيدة على ان لايزيد عدد الساعات المعتمدة التي تحسب له عند اعادة القيد على ثلثي الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة .

٨- يمكن للطالب التسجيل في الفصل الأول أو الثانى

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في مقررات تصل ساعات معتمدة إلى 21 ساعة معتمدة كحد اقصى و14 ساعة معتمدة كحد ادنى.

٩- يمكن للطالب التسجيل في الفصل الصيفي في مقررات لاتزيد ساعاتها المعتمدة عن 6 ساعات معتمدة.

١٠- لا يجوز للطالب التسجيل في مقرر له متطلبات سابقة قبل استيفاء شروط النجاح في المقررات السابقة.

١١- للحصول على درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية تخصص الموضة وطباعة المنسوجات. يجب أن يجتاز الطالب 166 ساعة معتمدة كحد ادنى .

للاستفسار التواصل من خلال الايميل:

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