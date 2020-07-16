شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ«زراعة الإسكندرية» يتوصل لسلالة بكتيرية من «الجبن الدمياطي» تحقق تطورًا بصناعة الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إبراهيم محمد السيد، الأستاذ بقسم علوم وتقنية الألبان في كلية الزراعة بجامعة الاسكندرية، أنه نجح في التوصل إلى سلالات جديدة من بكتيريا حمض اللاكتيك وعزلها من الجبن الدمياطي والتي لها القدرة على إنتاج مادة «الإكسوبولي سكاريد» ويمكن استخدامها في مجالات عديدة من بينها صناعة ومنتجات الألبان، كما يمكن استخدامها كبكتيريا داعمة للحيوية في منتجات الألبان والتي لها فوائد صحية عديدة للإنسان عند إضافتها في صناعة المنتج اللبنى .

وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السلالات البكتيرية تم عزلها من عينات الجبن الدمياطي عندما كان في مهمة علمية بفرنسا، وتم التعرف على هذه السلالات البكتيرية بفرنسا بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية INRA باستخدام أحدث الطرق العلمية، حيث تم حفظ السلالات البكتيرية ببنك السلالات بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بفرنسا باسمه، مشيرا إلى أن المعهد الفرنسي طلب التعاقد مع جامعة الإسكندرية على أن يسمح العقد للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بفرنسا باستغلال هذه السلالات البكتيرية سواء على المستوى البحثي أو على المستوى التجاري لتسويقها عالميا لمدة 20 عاما بداية من توقيع العقد والحصول على عائد مادي مقسم بين الجامعة والباحث؛ طبقاً لشروط وبنود التعاقد وطبقا لإتفاقية ناجويا الدولية بهذا الخصوص والموقع عليها من 193 دولة من بينها مصر .

وأشار إلى أن السلالات تتبع بكتيريا حمض اللاكتيك من النوع «LACTOBACILLUS RHMNOSUS، ووجد أنها تنتج مركب الإكسوبولى سكاريد وتم عزل طفرات من هذه البكتيريا لها قدرة أكبر لإنتاج مركب الإكسوبولى سكاريد ويتنوع استخدامه حسب التركيب الكيميائي وطول السلسلة والوزن الجزيئي، كما يمكن استخدام هذه السلالات كبكتيريا داعمة للحيوية في صناعة الألبان، وأن المركبات يمكن استخدامها في صناعة مستحضرات التجميل كمرطبات للبشرة، كما أن لها أثراً فعالاً على تحفيز وتنشيط الجهاز المناعي والوقاية من الأورام السرطانية، كما يمكن استخدامها كمثخنات لقوام المواد الغذائية. وأكد «السيد» أن العقد الذي تم توقيعه بين جامعة الإسكندرية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بفرنسا سيساهم في رفع تصنيف الجامعة دوليا، وكذلك تحقيق عائد مادي للجامعة من جراء تسويق هذه السلالات عالميا بمعرفة المعهد.