شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية خلال إجتماع المجلس التنفيذى اليوم أنه تم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة عن العام المالى 2020/2021 م بنسبة تقترب من 100% عن العام المالى السابق 2019/2020.

حيث بلغت خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى وفقاً لكتاب وزارة التنمية المحلية إجمالى ما يقرب من 410،285مليون جنيه ما بين خزانة عامة وتمويل ذاتى بزيادة تقرب من 100% عن العام السابق، وفى ضوء توجيهات محافظ المنوفية فقد تم توزيع إعتمادات الخطة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية وكانت الأولوية لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق ومنظومة النظافة وتحسين البيئة، كما تم توزيع إعتمادات الخطة على مستوى البرامج التنموية لتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف طرق وكبارى وتحسين البيئة وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بالإضافة إلى قطاع الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق .

واضاف انه تم توقيع العديد من البروتوكولات لتنفيذ مشروعات الخطة حيث تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بمبلغ 200 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الرصف داخل المدن والطرق المحلية، كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعات الإنشاءات وتطوير الحدائق والمواقف والأسواق مع الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات لبدء تنفيذ الخطة إعتباراً من 1/7/2020 مع مراعاة الإسراع في الإجراءات للإنتهاء من التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة وفى أسرع وقت ممكن والمتابعة المستمرة من الإدارة العامة للتخطيط مع كافة الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية والمقايسات التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها تمهيداً للطرح والترسية والبدء في التنفيذ، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لإنجاز الأعمال في كافة القطاعات بالشكل الجيد والكفاءة المطلوبة.