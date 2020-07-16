شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: 79 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية برصد أي شروع في البناء المخالف للإزالة في المهد وعدم التهاون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وإستصدار قرار الإزالة خلال 24 ساعة مؤكدا على مجازاة أي مقصر في هذا الشأن ،جاء ذلك خلال البيان الذي القاه المحافظ ف اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اون لاين

مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى والحسابات والشئون القانونية بالمحافظة لمتابعة إجراءات ملف التصالح بالوحدات المحلية والإشراف عليها لضمان تحقيق المستهدف منه، جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي المنعقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف محافظ المنوفية بأنه تم التقدم بـ 79 ألف طلب تصالح على مستوى المحافظة وأن المنوفية من المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في ملف التصالح في مخالفات البناء، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بعدم المغالاة في أسعار لجان وضع اليد ومراعاة ظروف المواطنين، وموجها بطباعة عدد من البانرات في المدن والقري لتوعية المواطنين بأهمية التصالح والاجراءات اللازمة وحثهم على التقدم لإنهاء الاجراءات مشيرا إلى أن حصيلة التصالح ستخصص لمشروعات التنمية بنطاق المراكز والمدن .

كما أكد المحافظ على ضرورة انشاء سجلات للمخالفات التي يتم رصدها بنطاق المركز والمدينة والاعلان عن خدمة الخط الساخن على الصفحات والبوابات الاكترونية للمراكز والمدن والاحياء للابلاغ عن مخالفات البناء والتعدي على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية على الرقم الساخن 15562 .

كما أشار المحافظ إلى أنه تم البدء في تحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات بنطاق الوحدات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمعاينة وسيتم موافتهم بنموذج موحد موضح به قيمة التصالح.

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