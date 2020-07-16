شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن استئناف أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.

ويستقبل المكتب الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية). وأكدت الوزارة على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.