شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية: "إن تنتصروا بنا فسننصركم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، ترحيبه بهم، وقال: "بعد الكلام اللى قلتوه، أقول لكم: البيت المصرى بيت لليبيين"، وتابع: "إن تنتصروا بنا فسننصركم".

وقبلها قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "حريصون على عدم التدخل في شئون ليبيا، ونحن مع ليبيا الموحدة، ومن يحدد مصير ليبيا الليبيين أنفسهم عندما يتوحدوا وتخلص النوايا والجهود لصالح الليبيين ليعيشوا بأمان وسلام، وليس لمصر أي مصالح في ليبيا".

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وأضاف السيسى:"نحن نتعامل مع ليبيا وحدة واحدة، لا يوجد جنوب أو غرب، إلا لو كان هناك تقسيم جغرافى"، مشيرًا إلى أنه عندما تدخل البلاد فى الفوضى يصعب أن تنتهى منها إلا بإخلاص المخلصين من أبناءها"، مشيرًا إلى شيوخ القبائل الليبية.