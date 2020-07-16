شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: تجاوز خط سرت والجفرة تهديد للأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لما قلنا إن خط سرت والجفرة لا يتم تجاوزه لا من الشرق ولا من الغرب، الهدف منه دعوة للسلام والاستقرار، ومرحلة جديدة من نبذ العنف وبدء مرحلة جديدة".

وأضاف الرئيس خلال لقائه عددا من شيوخ وقبائل ليبيا: "أى تهديد لهذا الخط يمثل تهديد لأمننا القومي لأننا شوفنا في مصر وليبيا ودول عربية كثيرة شوفنا الميليشيات المسلحة بيبقى تأثيرها أيه على المجتمع والاستقرار لأن الدولة بتبقى أسيرة لهذه الميليشيات".

وتابع:"قلنا قبل منها بأسبوع، مبادرة القاهرة الهدف منها عبارة عن فتح مسارات بدأت قبل ذلك من خلال مسار برلين وأبو ظبي وباريس، وقبل منها الصخيرات وكل الكلام محطات من أجل سلام واستقرار ليبيا ومبادرتنا عبارة عن امتداد لهذه الجهود".

وأوضح الرئيس: "لما اتكلمنا في المنطقة الغربية يوم 13 وقلنا خط سرت والجفرة من فضلكم حافظوا عليه، لا ده يتجاوز، ولا ده، إحنا مش هنقسم ليبيا، إحنا عاوزين ليبيا موحدة، وأول حاجة الاقتتال يتوقف ونتباحث مع بعضنا البعض، حتى المسائل العالقة مسببة للحالة الموجودة في ليبيا ترجع وتقل والمجال يبقى متاح لإجراء انتخابات برلمانية وتنفيذية تيجي منكم محدش يفرضها عليكم لتولى قيادة ليبيا".

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