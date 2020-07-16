شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": إجازة نصف السنة بالعام الدراسى المقبل تبدأ 6 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام الدراسى المقبل 2020.2021 تبدأ 6 فبراير المقبل 2021 لمدة أسبوعين تنتهى 18 فبراير.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسى الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة فى العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

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وأضاف شوقى، أننا لدينا العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة فى العام المقبل ونعكف حاليًا للوصول إلى القرار الصحيح الذى يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذى نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، خاصة وأن منظومة التعليم قبل الجامعى بها ما يقرب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن جميع الاحتمالات واردة فى شكل الدراسة بالنسبة للعام الدراسى الجديد، وسيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية التى أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار جائحة كورونا.

وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.