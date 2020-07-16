شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لن نقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إحنا مش هنقسم ليبيا وأهم حاجة وقف الاقتتال والتباحث مع بعضنا البعض"، مشددا: "لن نقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر".

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه عدد من قبائل ليبيا: "يجب وقف القتال وبدء مسار سلام، بنعاني من الإرهاب فى مصر وبالتالى قعدنا 5 سنوات ولغاية دلوقتي بنجابه الإرهاب ومعندناش استعداد ان الميليشيات دي تقترب من بلدنا، ومش هنقترب من ليبيا الا بطلب منكم ومش هنخرج منها إلا بأمر منكم.



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