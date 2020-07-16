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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لن نقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إحنا مش هنقسم ليبيا وأهم حاجة وقف الاقتتال والتباحث مع بعضنا البعض"، مشددا: "لن نقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر".
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه عدد من قبائل ليبيا: "يجب وقف القتال وبدء مسار سلام، بنعاني من الإرهاب فى مصر وبالتالى قعدنا 5 سنوات ولغاية دلوقتي بنجابه الإرهاب ومعندناش استعداد ان الميليشيات دي تقترب من بلدنا، ومش هنقترب من ليبيا الا بطلب منكم ومش هنخرج منها إلا بأمر منكم.
مؤتمر القبائل الليبية (1)
مؤتمر القبائل الليبية (2)
مؤتمر القبائل الليبية (3)
مؤتمر القبائل الليبية (4)
مؤتمر القبائل الليبية (5)
مؤتمر القبائل الليبية (6)
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