شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لايف.. الضفادع البشرية وطائرة استكشافية يبحثان عن جثمان نور ببلطيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الضفادع البشرية والطائرات الاستكشافية، ومتطوعون من الإسكندرية البحث عن الطالب الغريق نور كلش، في مياه البحر المتوسط بشواطئ مصيف بلطيم، وجارٍ البحث بين الصخور لاحتمالية وجود جثمان الطالب الجامعي بينها، في ظل وجود عدد كبير من أهالي الغريق.

ويشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عمليات بحث مكثفة عن جثمان الطالب الجامعي نور كلش بالتعاون مع محافظ كفر الشيخ، بطائرة استكشاف وبالمشاركة المجتمعية لمسح شواطئ مصيف بلطيم بشكل أكثر اتساعًا، آملين من الله عز وجل أن يكلل هذا المجهود بظهور جثة الفقيد في أسرع وقت.

وتواجد عدد كبير من أسرة الغريق نور وأقاربه من قرية الرغامة التابعة لمركز الرياض انتظارًا للعثور على جثمان الطالب الجامعي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تواصل واستمرار البحث عن جثمان الغريق" نور كلش" لليوم الثالث على التوالي، بالتنسيق مع الضفادع البشرية، مشيدًا بالجهود المبذولة في عمليات البحث عن الجثمان.

وقدَّم محافظ كفر الشيخ، وأبناء المحافظة، خالص الشكر والتقدير إلى الضفادع البشرية لسرعة استجابتهم للمحافظة وأهالي الغريق، والبحث عن الفقيد بموقع الغرق.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار عمليات البحث حتي تتمكن القوات من انتشال الجثمان، وتسليمه لذويه، لافتًا إلى التواصل المستمر مع الأجهزة المعنية والتنفيذية للمتابعة.