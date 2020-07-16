شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن بدء العام الدراسى قبل الجامعى يوم 17 أكتوبر حتى 24 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن مشاركة الأزهر فى اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 -2021.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن كل ما أعلن عقب الاجتماع من قرارات سيطبق على طلاب الأزهر الشريف، حيث وافق المجلس على أن تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

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ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.