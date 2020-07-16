شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020.. النتيجة بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات الحكومية، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا في إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم. الرئيس السيسي: نحرص على وحدة ليبيا واستقرارها ووقف الاقتتال ‎ السيسي للقيائل الليبية: مش هندخل ليبيا إلا بطلب منكم وهنخرج بأمر منكم ‎ السيسي: لن نقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر ‎ "التعليم": إجازة نصف السنة بالعام الدراسى المقبل تبدأ 6 فبراير ‎ الأزهر يعلن بدء العام الدراسى قبل الجامعى يوم 17 أكتوبر حتى 24 يونيو 2021 ‎ بداية الدراسة 17 أكتوبر.. الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسى المقبل ‎ التعليم: ندرس القرار الصحيح لاستمرار العملية التعليمية بشكل يحافظ على سلامة أبنائنا ‎ Advertisements التعليم: 19 يونيو 2021 موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات 29 مايو ‎ وزير التعليم العالى: رصدنا حوالى 100 مليون جنيه لإجراء بحوث مبتكرة لمواجهة كورونا ‎ نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020.. المراجعة نهاية يوليو والنتيجة بعد العيد ‎ القوى العاملة: إعداد قاعدة معلومات عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع التضامن ‎ التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل" الأحد ‎ وزير التموين يعد "رجال الأعمال" بالاجتماع مع أصحاب المولات لمنح ميزة للبرندات المصرية ‎ المصيلحى: إضافة مليون فرد لبطاقات التموين وإنشاء مجمع صناعات غذائية بالسادات ‎ وزير النقل: إنهاء التعاقد مع الشركات المنفذة لنفق ومحطات مترو الهرم خلال شهر

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