شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لشيوخ القبائل الليبية: مفيش حاجة اسمها المنطقة الشرقية والغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "شيوخ القبائل فى ليبيا حريصين على استقرار ليبيا، اللى هيحدد مصير ليبيا مش الناس اللى برا ولكن انتو تضعوا إيديكم فى يد بعض وتخلصوا النوايا والجهود لصالح الناس إنها تعيش بأمان وسلام ومفيش حد هيقدر أبدا يقرر مصيركم".

وأضاف الرئيس خلال لقاءه بعدد من شيوخ وقبائل ليبيا: "بنتعامل مع ليبيا كليبيا مفيش حاجة اسمها المنطقة الشرقية والغربية والجنوب".

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