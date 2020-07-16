شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: سنتوجه للبرلمان لطلب أى تحرك عسكرى خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجيش المصري الأقوى فى أفريقيا والمنطقة، لكنه جيش رشيد لا يعتدى ولا يقوم بعمليات غزو خارج أرضه.

وأضاف الرئيس خلال كلمته أمام القبائل الليبية: "سنتوجه للبرلمان المصرى لطلب أي تحرك عسكري خارجي".، مضيفا: قادرون على تغيير المشهد العسكرى فى ليبيا بشكل سريع وحاسم".



مؤتمر القبائل الليبية (1)

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مؤتمر القبائل الليبية (2)



مؤتمر القبائل الليبية (3)



مؤتمر القبائل الليبية (4)



مؤتمر القبائل الليبية (5)