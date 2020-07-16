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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: سنتوجه للبرلمان لطلب أى تحرك عسكرى خارجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجيش المصري الأقوى فى أفريقيا والمنطقة، لكنه جيش رشيد لا يعتدى ولا يقوم بعمليات غزو خارج أرضه.
وأضاف الرئيس خلال كلمته أمام القبائل الليبية: "سنتوجه للبرلمان المصرى لطلب أي تحرك عسكري خارجي".، مضيفا: قادرون على تغيير المشهد العسكرى فى ليبيا بشكل سريع وحاسم".
مؤتمر القبائل الليبية (1)
مؤتمر القبائل الليبية (2)
مؤتمر القبائل الليبية (3)
مؤتمر القبائل الليبية (4)
مؤتمر القبائل الليبية (5)
مؤتمر القبائل الليبية (6)
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