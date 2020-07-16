شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد بدء العام الدراسى الجديد وعدد أيام الدراسة والإجازات والامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء العام الدراسى الجديد 2021/2020، ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد بدء الدراسة والامتحانات. - تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2020-2021، السبت 17 أكتوبر 2020. - تنتهى الخميس 24 يونيو 2021. - تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021. - تستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا). - يبدأ الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021. - مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا. Advertisements - يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021. - يستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا). - تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 23 يناير 2021. - تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 15 مايو 2021. - تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021. - تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021. - شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

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