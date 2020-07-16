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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مصر ستتدخل بشكل مباشر فى ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تسمح بتكرار الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى، مضيفا: "مصر ستتدخل بشكل مباشر فى ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب وملاذ للخارجين على القانون".
ودعا الرئيس السيسى خلال كلمته أمام مجموعة من قبائل ليبيا: "كافة القبائل الليبية إلى مراجعة موقف ابناءها المرابطين فى القتال وحثهم على ترك القتال والاندماج داخل جيش وطنى موحد".
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