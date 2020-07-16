شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة محذرًا: تطعيمات الأطفال قد تنخفض لأول مرة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من انخفاض معدلات التطعيم بسبب الاضطرابات الناجمة في العالم بسبب أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم، "للمرة الأولى منذ 28 عامًا ، يمكن أن تنخفض معدلات التطعيم العالمية بسبب اضطرابات COVID19 ، لا يمكننا ترك الأطفال عرضة للأمراض. يجب أن تستمر برامج التطعيم".



امين الامم المتحدة على تويتر

وكان قد طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بأن يكون صادق مع نفسه في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وغرد جوتيريس عبر حسابه بموقع "تويتر": "نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا. إن أزمة COVID19 لها آثار مدمرة بسبب إخفاقاتنا الماضية والحالية. لكن يمكننا أن نقلب هذا. نحن بحاجة إلى حلول ملموسة وجريئة وقابلة للتنفيذ مستوحاة من الأهداف العالمية".

Advertisements

وطالب أنطونيو جوتيريس، بضرورة التعهد والالتزام بتوفير حماية أفضل للعاملين في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين أمام فيروس كورونا المستجد، فضلا عن توفير حياة تتمتع بمزيد من الرفاهية لهم، مؤكدا أنهم ما زالوا يعملون في ظروف خطيرة وفقد الكثير حياتهم خلال مواجهة المرض.

ووجه أنطونيو جوتيريس، الشكر للعاملين الصحين في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أرغب في مشاركة امتناني العميق مع الموظفين العموميين على الخطوط الأمامية لـ COVID19. يعمل الكثير منهم في ظروف خطرة. وفقد آخرون حياتهم للأسف. بينما نكرم هؤلاء العمال الأساسيين، يجب علينا أيضًا الالتزام بحماية أفضل واستثمارهم في رفاههم".

وفي وقت سابق، أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن الانتهاكات البيئة التي يتعرض لها كوكب الأرض تساهم في تدمير البشر بشكل تدريجي لان صحة الانسان تعتمد على صحة الكوكب، قائلا: "صحة البشر تعتمد على صحة الكوكب، نقتل كوكبنا تدريجياً. في يوم التصحر والجفاف، أدعو إلى توسيع نطاق استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي".