شكرا لقرائتكم خبر عن قذاف الدم يشيد بدعم السيسي والشعب المصرى للعمل فى حل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، بدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى للعمل على حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك فى بيان للمسئول الليبى، مضيفا: "أرى تشكيل وفد للذهاب إلى مدننا الليبية والتي غابت للتشاور والاستماع لهم، والاتفاق على لقاء قادم داخل الوطن مع التأكيد على أن نؤجل كافة نقاط الاختلاف".

وأكد قذاف الدم، علينا أن نسموا فوق الجراح، ونسعى لبناء دوله جديده، ونظام نتفق عليه وكلنا ثقه فيكم وفي جماهير شعبنا التي باتت تتطلع إلى فجر جديد لتخرج عزيزه وسط هذا الركام .

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وقال المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، :نُرحب بالإخوه مشائخ وأعيان ليبيا، وهم يمثلون "جابر البيت الليبي" الذي تُحيط به الأعاصير من كل جانب، وأدعوهم في هذه المرحله الصعبه في تاريخ الوطن أن يتصرفوا بالحكمه، والحصافه، وإحترام القيم، والتقاليد، والأعراف، وبعد أن إنقسمنا عسكرياً وسياسياً ينبغي أن لا ننقسم إجتماعياً، لأننا بذلك نبيع وطننا الذي دفعنا مهره دماء سالت في مواجهة الغزاة " جيلاً بعد جيل" ورزقنا الله فيه من الخيرات، والرزق الوفير.

وتابع: من الواجب اليوم أن نعتذر جميعاً له، وأن نكفر عن خطايانا، وأياً كانت التنازلات لن تساوي قطرة دم، أو حبة رمل من هذا التراب المقدس، وأعرف اليوم أن ظروفاً حالت دون حضور الجميع، خاصة إخوتنا في غرب الوطن، وأرى من الواجب أن لا نقرر أو نخطو دون التشاور معهم، ونستمع لحجتهم بعد هذا اللغط، بل وهذه الهروله لإستقواء بأطراف تكالبت على الوطن، وجاءت لمصلحتها، وستعود عندما تنهي هذه المصالح، ويبقى أبناء الوطن هم وحدهم من يغارون عليه، ويحرصون علي صون وحدته حتى في سنوات القحط، وفي مواجهة أعتى الإمبراطوريات .

وختم بيانه :أقولُ وأنا متأكد بأن لا أحد منا يختلف على ثوابت الوطن بأن يكون حراً موحداً، والحفاظ على ثرواته، ولكل أبنائه مهما كان موقعه دون إقصاء أو تمييز، وأنا واثق هذه الساعات بأنه لا أحد سعيد بما وصلنا إليه من دمار، ودماء تسيل، وإستباحة ورهن أمرنا لدول ما كانت يوماً تستطيع التطاول بل كانت تسعى للود لا أن تكون نداً لهذا الشعب الحر الذي يرفض اليوم كافة أشكال التدخل أياً كان.