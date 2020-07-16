شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عقب لقائه مع شيوخ القبائل الليبية: نتعامل مع الأراضي الليبية كوحدة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

وقال السيسي، مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي أو الإقليمي أو الدولي، ونتطلع إلى ليبيا موحدة ومستقرة وحرصنا دائمًا على عدم التدخل في شؤونها.

وأكد أن الشعب الليبي هو المسؤول فقط عن تحديد مصير بلاده، ونتعامل مع الأراضي الليبية كوحدة واحدة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية وحدة الأراضي الليبية بعيدًا عن سيطرة المليشيات الإرهابية، ونحترم إرادة الشعب الليبي في تحديد مصيره واختيار قيادته ونرفض تقسيم البلاد بأي شكل.

وقال هناك فرصة ليسمع العالم صوت الشعب الليبي ممثلًا في برلمانه وشيوخ القبائل.

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