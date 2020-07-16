شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن موعد بدء العام الدراسى قبل الجامعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء العام الدراسى الجديد 2020-2021، بمعاهد الأزهر يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا)

وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن مشاركة الأزهر فى اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 - 2021

وقال رئيس قطاع المعاهد : كل ما أعلن عقب الاجتماع من قرارات سيطبق على طلاب الأزهر الشريف، حيث وافق المجلس على أن تبدأ الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).