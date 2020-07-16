شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تتوسع في تفعيل «أرغب في عمل توكيل» عبر الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، التوسع في تفعيل تطبيق خدمة «أرغب في عمل توكيل» عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني «play store»، ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وقالت وزارة العدل، الخميس، إن قرار الوزير جاء تماشيًا مع رؤية الوزارة في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا، ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، واتساقًاً مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية.

جدير بالذكر أن التطبيق قد بدأ تفعيله بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 5 يوليو الجاري، ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS»، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.