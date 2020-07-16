شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للقبائل الليبية: «سندخل ليبيا بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر لا تقبل بتقسيم ليبيا وتدعم وحدة واستقرار البلاد، داعيا إلى وقف الاقتتال والانتقال لمسار السلام.
وقال الرئيس، في كلمته خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا، الخميس، إن الميليشيات المسلحة لها تأثير سلبى وتكون الدولة أسيرة لها.
ووجه السيسي كلامه للقبائل الليبية: «سندخل ليبيا بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم»، وتابع: «مصر مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات لتحقيق المصالح المصرية الليبية المشتركة»، داعيا لتماسك القبائل الليبية التي لها دور هام في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأكد الرئيس أن التواجد الأجنبي تزايد في ليبيا خاصة بعد توقيع حكومة الوفاق لاتفاق مع تركيا، ما دفع الأخيرة لإقامة قواعد بحرية وجوية في ليبيا، بالإضافة إلى نقل المرتزقة لدعم حكومة الوفاق للسيطرة على النفط الليبى وتهديد أمن دول الجوار.
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