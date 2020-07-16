شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل استرداد أملاك الدولة.. وإزالة 195 فدان بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات، تنفيذ حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، اليوم الخميس، ضمن الموجة الـ 16 لحملات استرداد واستعادة أراضي الدولة.

ففي البحيرة، أعلن المحافظ هشام آمنة، إزالة 40 تعديًا على مساحة تبلغ نحو 5720 مترًا من الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية وكذلك البناء المخالف في مراكز وادي النطرون وإدكو والمحمودية ورشيد والرحمانية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز وادي النطرون، برئاسة كامل غطاس، بإزالة حملة بقرية الحمرا التابعة للمركز، وأسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية المملوكة للدولة بقرية الحمرا التابعة للمركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز إدكو بتنفيذ 18 قرار إزالة على حرم الري والصرف والزراعة عبارة عن أسوار وأساسات من الحجارة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بتنفيذ 13 قرار إزالة على نهر النيب عبارة عن أسوار وردم بالنيل، ونفذت الوحدة المحلية لمركز الرحمانية 3 قرارات إزالة لمباني مخالفة على مساحة 415 مترًا، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد حالتي إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمساحة 575 مترًا.

وشدد «آمنة» على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مؤكدا على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وفي السويس، قام حي فيصل، برئاسة فاتن إبراهيم، وفريق إدارة الأزمات والمتابعة بالحي بتنفيذ قرارات لإزالة 48 حالة إشغالات وتعديات بمدينة السلام 1 بحي فيصل.

وشارك في الحملة كلا من إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقام حي الجناين، برئاسة عالية فريد، بحملة لتنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة 15300 متر بأرض اللاجون بحي الجناين.

وفي المنيا، أكد المحافظ أسامة القاضي، استمرار تنفيذ حملات الإزالة، مؤكدًا أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 38 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 30 حالة إزالات مباني على مساحة 3250 متر مربع، و8 حالات تعديات بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 195 فدان و18 قيراط.

وأضاف المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس أزالت حالتي تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 280 متر مربع، بالإضافة لإزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 240 متر مربع.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية خاصة على مساحة 60 متر مربع، بالإضافة لإزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك دولة على مساحة 1695 متر مربع بقرية قلوصنا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة إزالة 5 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1225 متر مربع، وتم استرداد 171 فدان و12 قيراط، كما تم استرداد 24 فدان و6 قيراط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي.

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وفي المنوفية، أزالت المحافظة 38 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 24 فدان و16 قيراط و14 سهم بمختلف المناطق.

وجاء مركز قويسنا في المقدمة، وفقًا لتقرير غرفة العمليات بـ29 حالة تصالح على مخالفات البناء وتم تحصيل الرسوم المقررة، ومركز الباجور 31 حالة لطلبات تقنين الأوضاع.

وفي كفر الشيخ، تم تنفيذ 36 قرار إزالة على أرض أملاك الدولة بناحيه قرية بر بحري، بإجمالي مساحة 17050 م مربع.

وفي الشرقية، أعلن المحافظ ممدوح غراب، إزالة 17 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 18 فدان و13 قيراط بمركز أبوحماد.

وفي القليوبية، قاد المحافظ عبدالحميد الهجان، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والري بحوض زهرة الجناين بمنطقة العادلي بمدينه قليوب، وتم إزالة 34 حالة تعدي على مساحة 2425 م2 عبارة عن 15 حالة ري، و10 حالات سويسي، و9 حالات مسلحات خرسانية.